У Києві в сміттєвому баку знайшли мертве немовля: що відомо

Увечері 14 січня в Солом'янському районі Києва місцевий житель виявив труп немовляти в сміттєвому контейнері.

Про моторошну знахідку по вулиці Героїв Севастополя, 22 він повідомив до поліції приблизно опівночі. Про це пише "Інформатор".

За попередньою інформацією, чоловік перебирав пляшки в сміттєвому баку, де серед мотлоху побачив дивний пакет. Розгорнувши його, він і побачив тіло дитити.

У Києві в сміттєвому баку знайшли мертве немовля

На жаль, немовля вже не подавало ознак життя. Медики, які прибули на місце, нічим не змогли йому допомогти.

Як зазначили у поліції, труп новонародженої дитини був із пуповиною. Його виявив безхатько. Нині правоохоронці з'ясують усі подробиці моторошного інциденту.

Труп новонародженої дитини був із пуповиною dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня у Києві в одному з будинків на вулиці Архітектора Вербицького маленька дитина загинула, захлинувшись у ванній.

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