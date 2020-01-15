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15 січня • оновлено в 09:19
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У Києві в сміттєвому баку знайшли мертве немовля: що відомо

1.5т
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Увечері 14 січня в Солом'янському районі Києва місцевий житель виявив труп немовляти в сміттєвому контейнері.

Про моторошну знахідку по вулиці Героїв Севастополя, 22 він повідомив до поліції приблизно опівночі. Про це пише "Інформатор".

За попередньою інформацією, чоловік перебирав пляшки в сміттєвому баку, де серед мотлоху побачив дивний пакет. Розгорнувши його, він і побачив тіло дитити.

У Києві в сміттєвому баку знайшли мертве немовля

У Києві в сміттєвому баку знайшли мертве немовля

На жаль, немовля вже не подавало ознак життя. Медики, які прибули на місце, нічим не змогли йому допомогти.

Як зазначили у поліції, труп новонародженої дитини був із пуповиною. Його виявив безхатько. Нині правоохоронці з'ясують усі подробиці моторошного інциденту.

Труп новонародженої дитини був із пуповиною

Труп новонародженої дитини був із пуповиною

dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня у Києві в одному з будинків на вулиці Архітектора Вербицького маленька дитина загинула, захлинувшись у ванній.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
розслідування померла дитина Національна поліція України
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