У Києві в озері виявили тіло чоловіка: фото 18+

У Дарницькому районі Києва, між вулицею Івана Бойка і проспектом Петра Григоренка, 26 січня виявили труп чоловіка.
Його тіло лежало у воді біля самого берега озера Качине, що на Позняках. Про моторошну знахідку повідомили приблизно о 10:00, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
За словами очевидців, загиблий був одягнений у зимовий одяг. Труп із води вилучили рятувальники.
У Києві в озері виявили тіло чоловіка
Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі утопленика не знайшли. Водночас про його особистість і причини смерті поки нічого невідомо.
На місці події працювали екіпажі поліції, медики, а також слідчо-оперативна група й рятувальники. Деталі події встановлюються.
У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка
kiev.informator.ua
У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка
kiev.informator.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві недалеко від торгово-розважального центру "Гулівер" при загадкових обставинах помер молодий хлопець.
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