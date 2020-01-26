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26 січня • оновлено в 16:23
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У Києві в озері виявили тіло чоловіка: фото 18+

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У Дарницькому районі Києва, між вулицею Івана Бойка і проспектом Петра Григоренка, 26 січня виявили труп чоловіка.

Його тіло лежало у воді біля самого берега озера Качине, що на Позняках. Про моторошну знахідку повідомили приблизно о 10:00, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, загиблий був одягнений у зимовий одяг. Труп із води вилучили рятувальники.

У Києві в озері виявили тіло чоловіка

У Києві в озері виявили тіло чоловіка

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі утопленика не знайшли. Водночас про його особистість і причини смерті поки нічого невідомо.

На місці події працювали екіпажі поліції, медики, а також слідчо-оперативна група й рятувальники. Деталі події встановлюються.

У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка

У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка

kiev.informator.ua

У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка

У озері Качине на Позняках знайшли тіло чоловіка

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві недалеко від торгово-розважального центру "Гулівер" при загадкових обставинах помер молодий хлопець.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України смерть розслідування
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