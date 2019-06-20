У Києві в останній день реєстрації кандидатів "замінували" ЦВК

У четвер, 20 червня, в Києві нібито замінували будівлю Центральної виборчої комісії, де триває процес реєстрації самовисуванців для участі у виборах до парламенту.
Як розповіли OBOZREVATEL очевидці, приміщення почали обшукувати кінологи і вибухотехніки.
"Нікого не впускають, всередині обшук із собаками. Орієнтовно не повідомляється, коли відкриють. Кандидати нервують, що не встигнуть податися", – уточнили свідки НП.
Згідно з планом ЦВК, 20 червня є останнім днем, коли самовисуванці можуть зареєструвати свої кандидатури.
ЦВК "замінували"
Фото: Світлана Панюшкіна
Евакуація
Фото: Світлана Панюшкіна
Кандидати переживають, що не встигнуть подати документи
Фото: Світлана Панюшкіна
Знімок величезної черги ще до моменту "мінування" на своїй сторінці у Facebook опублікував нардеп Ігор Мосійчук.
ЦВК
Facebook Ігор Мосійчук
Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і житлових будинків. Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи пролунають у житлових будинках в орендованих нашими людьми квартирах".
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