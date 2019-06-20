У Києві в останній день реєстрації кандидатів "замінували" ЦВК

У четвер, 20 червня, в Києві нібито замінували будівлю Центральної виборчої комісії, де триває процес реєстрації самовисуванців для участі у виборах до парламенту.

Як розповіли OBOZREVATEL очевидці, приміщення почали обшукувати кінологи і вибухотехніки.

"Нікого не впускають, всередині обшук із собаками. Орієнтовно не повідомляється, коли відкриють. Кандидати нервують, що не встигнуть податися", – уточнили свідки НП.

Згідно з планом ЦВК, 20 червня є останнім днем, коли самовисуванці можуть зареєструвати свої кандидатури.

ЦВК "замінували" Фото: Світлана Панюшкіна

Евакуація Фото: Світлана Панюшкіна

Кандидати переживають, що не встигнуть подати документи Фото: Світлана Панюшкіна

Знімок величезної черги ще до моменту "мінування" на своїй сторінці у Facebook опублікував нардеп Ігор Мосійчук.

ЦВК Facebook Ігор Мосійчук

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і житлових будинків. Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи пролунають у житлових будинках в орендованих нашими людьми квартирах".

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