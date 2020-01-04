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4 січня • оновлено в 20:12
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/ Кримінал

Зв'язали скотчем: у шафі "новорічної" квартири в Києві знайшли мертву пару

6.6т
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У Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

Інцидент стався в суботу, 4 січня, за адресою вулиця Кирилівська, 127, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що тіла хлопця та дівчини господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Ноги загиблої були зв'язані скотчем.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

На тілі обох виявили ознаки насильницької смерті. Попередньо, це колото-різані рани.

Відомо, що жінка здавала квартиру подобово. Останній раз її орендували хлопець і дівчина 31 грудня. Мешканці повинні були здати житло 4 січня, і коли господиня зайшла в квартиру, то побачила на балконі в шафі два трупи, що лежали одне на одному.

Що сталося в квартирі в період її останньої здачі, встановлюють правоохоронці. Також є інформація, що 3 січня орендар надіслав жінці смс і повідомив, що вони з'їдуть раніше.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області Вбивство в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
видео вбивство Новий Рік-2020 фотографии
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