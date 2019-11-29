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30 листопада • оновлено в 10:56
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/ Кримінал

У Києві в офіс "Укргазвидобування" прийшли з обшуками: що забрали

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У головному офісі акціонерного товариства "Укргазвидобування" (Київ) співробітники Служби безпеки України та Нацполіції провели обшуки.

Це трапилося у п'ятницю вранці, 29 листопада, написала пресслужба компанії на своєму сайті.

"Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, незважаючи на те, що ухвалою (Суду. – Ред.) дозвіл на вилучення такої техніки не надавався", – йдеться у повідомленні.

У Києві в офіс "Укргазвидобування" прийшли з обшуками

У Києві в офіс "Укргазвидобування" прийшли з обшуками

Співробітники "Укргазвидобування" зазначили, що товариство співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію.

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СБУ почала масштабні обшуки в трьох областях: названа причина

В Службі безпеки України виданню УНН підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в АТ “Укргазвидобування”.

“Сьогодні Національна поліція спільно з СБУ проводила слідчі дії... Деталі будуть відомі по їх завершенню, слідчі дії тривають”, – сказали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Цьогоріч у березні працівники Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали і повідомили про підозру двом колишнім високопосадовим працівникам "Укргазвидобування", яких викрили в отриманні $1 млн хабара.

  • А вже у вересні Генпрокуратура, Держбюро розслідувань і СБУ прийшли з обшуками в підрозділи "Укргазвидобування".

  • Причину пояснили в СБУ. За їхніми даними, чиновники "Укргазвидобування" привласнювали гроші при утилізації небезпечних відходів.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Укргазвидобування
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Петиных шестерок чистить начали? А ЗЕ силен! Понял кто против него. И не зассал!
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