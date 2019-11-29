У Києві в офіс "Укргазвидобування" прийшли з обшуками: що забрали

У головному офісі акціонерного товариства "Укргазвидобування" (Київ) співробітники Служби безпеки України та Нацполіції провели обшуки.

Це трапилося у п'ятницю вранці, 29 листопада, написала пресслужба компанії на своєму сайті.

"Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, незважаючи на те, що ухвалою (Суду. – Ред.) дозвіл на вилучення такої техніки не надавався", – йдеться у повідомленні.

У Києві в офіс "Укргазвидобування" прийшли з обшуками

Співробітники "Укргазвидобування" зазначили, що товариство співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію.

В Службі безпеки України виданню УНН підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в АТ “Укргазвидобування”.

“Сьогодні Національна поліція спільно з СБУ проводила слідчі дії... Деталі будуть відомі по їх завершенню, слідчі дії тривають”, – сказали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цьогоріч у березні працівники Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали і повідомили про підозру двом колишнім високопосадовим працівникам "Укргазвидобування", яких викрили в отриманні $1 млн хабара.

А вже у вересні Генпрокуратура, Держбюро розслідувань і СБУ прийшли з обшуками в підрозділи "Укргазвидобування".

Причину пояснили в СБУ. За їхніми даними, чиновники "Укргазвидобування" привласнювали гроші при утилізації небезпечних відходів.

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