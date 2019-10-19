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19 жовтня • оновлено в 19:39
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Лежав поруч зі шприцом: у дворі Києва знайдено труп чоловіка

1.4т Читати матеріал російською

У Києві в ніч на суботу, 19 жовтня, в салоні припаркованого автомобіля виявили труп чоловіка.

Машина Daewoo Lanos знаходилася у дворі житлового будинку за адресою вулиця Драгоманова, 3в, передає "Інформатор".

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько опівночі. Як з'ясували правоохоронці, зв'язок із чоловіком зник ще вранці. Родичі звернулися в поліцію і заявили про зникнення.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Після цього жінка побачила автомобіль чоловіка, який стояв у дворі. Коли вона підійшла до нього, то виявила власника непритомним.

Жінка відразу ж викликала медиків, але вони були безсилі. Поруч із тілом лежав шприц. Чоловікові було 37 років, він проживав неподалік.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюють.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві у військовому госпіталі помер солдат строкової служби, якого 13 жовтня доставили з танкового навчального центру "Десна" (Чернігівська область).

У документах було вказано, що він отримав важку черепно-мозкову травму "при падінні на сходовому прольоті у своїй частині".

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
смерть фотографии
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