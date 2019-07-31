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У Києві учениця автошколи протаранила Bentley: відео

6.2т Читати матеріал російською

У Києві трапилася ДТП з елітним автомобілем Bentley і машиною автошколи, за кермом якої була учениця.

Аварія відбулася неподалік станції м. "Лівобережна", повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ой, потрапив інструктор... Біля станції метро "Лівобережна" учениця автошколи на Chevrolet в'їхала в Bentley", – підписали відео в соцмережі.

ДТП

ДТП

Скріншот

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На оприлюдненому записі видно, що аварія сталася під шляхопроводом у крайній правій смузі. Поруч з автомобілями були розкидані уламки фар.

Bentley

Bentley

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в Києві водій влаштував ДТП і намагався сховатися з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.

Його пасажирці вдалося втекти, а сам він був дуже п'яний і намагався заховати документи в дереві.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
видео в стиле 3ае6оного о6оза
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
а шоб не пи3дел хозяин мишины-будьте любезны предъявить происхождение бабла на покупку Bentley.да и страховка есть.06оз идите naxyi
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