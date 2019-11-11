У Києві у відомому ТЦ обвалилася стеля: відео з місця НП

У центрі Києва в одному із магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля.
Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Нічого такого, просто в одному із магазинів у ТЦ "Глобус" обвалилася стеля. Добре, що хоч не на відвідувачів", – йдеться в дописі.
У Києві у відомому ТЦ обвалилася стеля
Скріншот
З огляду на відеозапис, НП трапилася у магазині з технікою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві охоронець популярного ТЦ "Глобус" обматюкав підлітка і погрожував йому через танці на "приватній території".
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