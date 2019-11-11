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11 листопада • оновлено в 15:26
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У Києві у відомому ТЦ обвалилася стеля: відео з місця НП

1.3т Читати матеріал російською

У центрі Києва в одному із магазинів ТЦ "Глобус" обвалилася стеля.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нічого такого, просто в одному із магазинів у ТЦ "Глобус" обвалилася стеля. Добре, що хоч не на відвідувачів", – йдеться в дописі.

У Києві у відомому ТЦ обвалилася стеля

У Києві у відомому ТЦ обвалилася стеля

Скріншот

З огляду на відеозапис, НП трапилася у магазині з технікою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві охоронець популярного ТЦ "Глобус" обматюкав підлітка і погрожував йому через танці на "приватній території".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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