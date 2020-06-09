У Києві невідомий проник до будинку посла Південно-Африканської Республіки, викрав ключі від авто, а також саму машину, влаштувавши на ній ДТП.
Як повідомили OBOZREVATEL власні джерела, крадіжка авто трапилася у вівторок вранці, 9 червня, у Подільському районі столиці.
"Невідомий чоловік проник до будинку посла Південно-Африканської Республіки і викрав ключі від авто. Надалі він заволодів автомобілем Mitsubishi, на якому скоїв ДТП (без потерпілих), після чого залишив автомобіль і втік", – розповів інформатор.
У Києві у посла ПАР викрали авто та скоїли на ньому ДТП. Ілюстрація
lviv.travel
Правоохоронці вже розпочали перевірку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обікрали автомобіль, яким користується народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко.
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