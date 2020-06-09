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9 червня • оновлено в 10:46
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У Києві у посла ПАР викрали авто та скоїли на ньому ДТП

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У Києві невідомий проник до будинку посла Південно-Африканської Республіки, викрав ключі від авто, а також саму машину, влаштувавши на ній ДТП.

Як повідомили OBOZREVATEL власні джерела, крадіжка авто трапилася у вівторок вранці, 9 червня, у Подільському районі столиці.

"Невідомий чоловік проник до будинку посла Південно-Африканської Республіки і викрав ключі від авто. Надалі він заволодів автомобілем Mitsubishi, на якому скоїв ДТП (без потерпілих), після чого залишив автомобіль і втік", – розповів інформатор.

У Києві у посла ПАР викрали авто та скоїли на ньому ДТП. Ілюстрація

У Києві у посла ПАР викрали авто та скоїли на ньому ДТП. Ілюстрація

lviv.travel

Правоохоронці вже розпочали перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві обікрали автомобіль, яким користується народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Савченко.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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