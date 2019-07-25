У Києві проросійські "тітушки" напали на автомобіль Порошенка: перші деталі

У Києві 25 липня четверо невідомих напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка.

Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли, повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп VIII скликання Володимир Ар'єв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Напали на автомобіль Порошенка на виході з Державного бюро розслідувань і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних "тітушок"-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", – написав він.

У Києві напали на авто Порошенка Скріншот

За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль п'ятого президента, ще троє его посібників "прикривали" його.

У Києві напали на авто Порошенка Скріншот

За інформацією джерела OBOZREVATEL, яке побажало залишитися невідомим, до нападу може бути причетний проросійський провокатор Віталій Черняховський, якого раніше поліція оголошувала в розшук.

ДБР Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка.

Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, причому за кілька хвилин до цього керівник ГБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

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