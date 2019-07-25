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У Києві проросійські "тітушки" напали на автомобіль Порошенка: перші деталі

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У Києві 25 липня четверо невідомих напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка.

Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли, повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп VIII скликання Володимир Ар'єв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Напали на автомобіль Порошенка на виході з Державного бюро розслідувань і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних "тітушок"-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", – написав він.

У Києві напали на авто Порошенка

У Києві напали на авто Порошенка

Скріншот

За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль п'ятого президента, ще троє его посібників "прикривали" його.

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У Києві напали на авто Порошенка

У Києві напали на авто Порошенка

Скріншот

За інформацією джерела OBOZREVATEL, яке побажало залишитися невідомим, до нападу може бути причетний проросійський провокатор Віталій Черняховський, якого раніше поліція оголошувала в розшук.

У Києві "тітушки" напали на автомобіль Порошенка
ДБР

ДБР

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Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка.

Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, причому за кілька хвилин до цього керівник ГБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна Київ
Теги
титушки Державне Бюро Розслідувань кримінал
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
У Порошенко руки по локоть в крови - тут или в Гаагу или в темном переулке прибьют - никакие наворованные миллиарды не помогут!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А когда это напасть на мразь которая обокрала народ и страну подставила солдат и продала их стало плохо???????да Порошенко нужно повесить прелюдно на майдане!!!!!что бы эта мразь подохла в муках от рака вместе со всей своей семьёй ворюг и казнокрадов!!!!!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А остальные "титушки" кричали Пете "ганьба". Любит Петю народ
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ivanov koly
ivanov koly
Сергеев Антон, ганьба орали аваковские проплаченные нацжены-проститутки
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ivanov koly
ivanov koly
Сергеев Антон, "ганьба" кричали аваковские нацжены-проститутки
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