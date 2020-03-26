У Києві таксі Bolt розбилося вщент: загинула пасажирка, водія госпіталізували. Фото і відео 18+

У Києві, на Повітрофлотському проспекті, у четвер вранці, 26 березня, трапилася моторошна ДТП за участю автомобіля служби таксі Bolt.
В аварії загинула пасажирка машини, водія в критичному стані без свідомості госпіталізували. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
"Жахлива смертельна ДТП в Києві, на Повітрофлотському проспекті, 8: водій Renault служби таксі Bolt на високій швидкості врізався в конструкцію пішохідного переходу. Від сильного удару на місці померла пасажирка Renault. Водій в критичному стані без свідомості госпіталізований", – йдеться в пості.
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У мережі відзначили, що на місце аварії прибула донька загиблої. Її також госпіталізували через стрес. А на сторінці "Київ оперативний" уточнили, що автомобіль був розбитий вщент.
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
У Києві таксі Bolt розбилося вщент
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва 24 березня трапилася жахлива ДТП. Водій таксі на пішохідному переході збив маму з дитиною, а тоді протягнув малюка кілька метрів під машиною.
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