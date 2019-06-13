У Києві студент наклав на себе руки через погану оцінку

У Солом'янському районі Києва увечері 12 червня 19-річний студент наклав на себе руки через погану оцінку.

Хлопець викинувся з вікна шостого поверху будинку по вулиці Липківського. Про це повідомляє "Інформатор".

Він отримав травми, несумісні з життям. За попередніми даними хлопець був студентом Національного медуніверситету імені Богомольця. Після того, як він отримав погану оцінку, студент прийшов додому, нічого не кажучи батькам. Потім він викинувся з вікна.

Слідство встановлює причину трагедії.

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