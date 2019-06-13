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/Кримінал

У Києві студент наклав на себе руки через погану оцінку

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У Солом'янському районі Києва увечері 12 червня 19-річний студент наклав на себе руки через погану оцінку.

Хлопець викинувся з вікна шостого поверху будинку по вулиці Липківського. Про це повідомляє "Інформатор".

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Він отримав травми, несумісні з життям. За попередніми даними хлопець був студентом Національного медуніверситету імені Богомольця. Після того, як він отримав погану оцінку, студент прийшов додому, нічого не кажучи батькам. Потім він викинувся з вікна.

Слідство встановлює причину трагедії.

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

Інформатор

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

Інформатор

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

У Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Херсоні трапилося страшне самогубство. Чоловік на очах у батьків перерізав собі горло пилкою.

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УкраїнаКиїв
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Дронов Жон
Дронов Жон
руский был наверно
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Если бы такой неуравновешенный попал врачом в больницу то неизвестно что там могло произойти. И вообще я думаю там дело не в оценке. Жаль парня конечно.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Pelyuhno Sergey, по моему мнению все дети максималисты и в этом вся причина. Взрослый человек взвесил бы всё.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Детей беречь надо, а эти алчные преподаватели все денег требуют за оценку
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