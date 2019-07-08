ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

У Києві стався вибух: загинув чоловік. Фото 18+

3.1тЧитати матеріал російською

У Києві в понеділок, 8 липня, у результаті вибуху гранати загинув чоловік.

Про це інформує прес-служба міської поліції. Вказується, що НП трапилася приблизно о 15:20 у Святошинському районі столиці.

Загиблий – житель селища Коцюбинське, 1967 року народження. Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік перебував його товариш.

Новини
Познайомився для інтиму і вбив: у Запоріжжі знайшли розчленований труп жінки

За його словами, чоловік загинув від вибуху гранати. Отримані фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.

У поліції повідомили, що вибух трапився на вулиці. За викликом негайно виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Місце інциденту

Місце інциденту

facebook.com/UA.KyivPolice

Місце події оглянули експерти-криміналісти, слідчі поспілкувалися зі свідками інциденту.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 3 липня в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Жителі під'їзду повідомили, що відчули неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що трупи пролежали в будинку деякий час і вже почали розкладатися.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотографиисмертьвибухНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Похоже еще один онижедеть неудачно поиграл со своей "игрушкой"!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel