У Києві стався вибух: загинув чоловік. Фото 18+

У Києві в понеділок, 8 липня, у результаті вибуху гранати загинув чоловік.

Про це інформує прес-служба міської поліції. Вказується, що НП трапилася приблизно о 15:20 у Святошинському районі столиці.

Загиблий – житель селища Коцюбинське, 1967 року народження. Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік перебував його товариш.

За його словами, чоловік загинув від вибуху гранати. Отримані фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.

У поліції повідомили, що вибух трапився на вулиці. За викликом негайно виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Місце інциденту facebook.com/UA.KyivPolice

Місце події оглянули експерти-криміналісти, слідчі поспілкувалися зі свідками інциденту.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 3 липня в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Жителі під'їзду повідомили, що відчули неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що трупи пролежали в будинку деякий час і вже почали розкладатися.

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