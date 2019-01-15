У Києві стався масштабний автобоулінг: перші фото ДТП

У Голосіївському районі Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів.

Подія трапилася на вул. Деміївській, 51, повідомили OBOZREVATEL очевидці. В результаті ДТП пошкодження отримали автомобілі: Chevrolet, Honda, Hyundai Tucson і Volkswagen.

На думку очевидців, зіткнення сталося після того, як один з водіїв спробував розвернутися через суцільну смугу.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Про постраждалих нічого невідомо. Судячи з розбитих авто, сила зіткнення була чималою", — розповіли очевидці.

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Деснянському районі Києва 14 січня водій мікроавтобуса під час руху не впорався з керуванням і вилетів з дороги. Машина знесла відбійник і вилетіла на пішохідну частину кола. Серйозні травми отримали водій та пасажир автобуса.

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