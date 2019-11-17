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18 листопада • оновлено в 00:31
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У Києві сталася кривава різанина в залі ігрових автоматів: фото 18+

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У Києві в неділю, 17 листопада, відбулася різанина в залі ігрових автоматів "Лото", який знаходиться в МАФі на вулиці Галицькій, 13.

Про це повідомив "Київ Оперативний". Інцидент, під час якого постраждала одна людина, трапився стався близько 21:00 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Робітниці закладки кажуть, що бачили тільки як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов із МАФу", – сказано в повідомленні.

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Місце інциденту

Місце інциденту

facebook.com/KyivOperativ

Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення в ногу, втратив багато крові й був терміново госпіталізований.

На місці злочину працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські і кінологи.

Місце інциденту

Місце інциденту

facebook.com/KyivOperativ

Місце інциденту

Місце інциденту

facebook.com/KyivOperativ

Місце інциденту

Місце інциденту

facebook.com/KyivOperativ

У Києві сталася кривава різанина в залі ігрових автоматів: фото 18+

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes, який належить бізнесменові Ігорю Сало, що призвело до загибелі однієї людини.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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Кожумяка Кирило
Кожумяка Кирило
Влада як не бачила так і не бачить підпільних казино та ігрових автоматів, які як гриби ростуть по містах і містечках України. Прийшли до корита і осліпли...
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзге мир...
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