Топтеми:

У Києві співробітниця держбанку випала з вікна: названі ім'я та можливі мотиви. Фото

Борис Бондар
Борис Бондар
Кримінал
3,3 т.

  • У Києві 12 вересня співробітниця одного з банків, за попередньою версією, вистрибнула з вікна квартири

  • У мережі припустили, що це було самогубство, пов'язане зі звільненням з роботи

У Києві жінка випала з вікна. Джерело: 24 канал

Стало відомо ім'я жінки, яка випала з вікна в Києві, і можливі мотиви її вчинку.

Про це написав у Facebook блогер Олексій Комаха. Він припустив, що жінка наклала на себе руки.

Трагедія сталася в Києві ще 12 вересня.

"Співробітниця державного банку, яка "випала з вікна" фінустанови і можливо покінчила життя самогубством у зв'язку з незаконним звільненням, а можливо була доведена до такого стану роботодавцями, звуть Світлана Подольська", – написав Комаха.

За його словами, жінка керувала напрямком кредитування АПК.

У Світлани залишився 9-річний син.

Правоохоронці проводять слідство і остаточну версію того, що сталося, не називають.

Блогер назвав ім'я загиблої жінки.
Світлана Подольська.
Світлана Подольська працювала в одному з банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській міській клінічній лікарні №4, де проходять лікування пацієнти з коронавірусів, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва пацієнти вистрибнули з одного і того ж вікна на другому поверсі.

УкраїнаКиїв
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook