Забирали ноутбуки, телефони і документи: в Києві впіймали злодіїв, які "працювали" в спортзалах

У Києві спіймали двох чоловіків, які крали коштовності й особисті речі з камер тимчасового зберігання в спортклубах.
Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомила пресслужба столичної поліції на сторінці в Facebook.
Як розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, затриманими виявилися 20-річний житель Кропивницького і 28-річний житель Київщини.
У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах
facebook.com/UA.KyivPolice
Повідомлення про крадіжки надходили в поліцію протягом останніх двох місяців. Одному потерпілому зловмисники завдали матеріальної шкоди на суму майже 900 тисяч гривень.
"Встановлено причетність чоловіків до скоєння чотирьох крадіжок на території Дарницького району і трьох аналогічних правопорушень в інших районах столиці. Зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих іномарках, і за допомогою універсальних ключів відкривали ящики, де зберігалися їхні речі", – розповів Ткаченко.
Подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші цінні речі.
У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах
facebook.com/UA.KyivPolice
У одного з відвідувачів вони разом із ноутбуком вкрали дипломатичний паспорт, а іншого залишили без зброї травматичної дії та дозволу на неї.
"Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час обшуків ми вилучили частину викрадених речей в їхньому автомобілі та в приміщенні орендованої квартири. Підозрюваних перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів", – додав начальник управління поліції.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) КК. Фігурантам оголошено про підозру й обирають запобіжний захід.
facebook.com/UA.KyivPolice
Вилучені речі
facebook.com/UA.KyivPolice
Вилучені речі
facebook.com/UA.KyivPolice
Вилучені речі
facebook.com/UA.KyivPolice
Авто підозрюваних
facebook.com/UA.KyivPolice
Як писав OBOZREVATEL, бійці спецпідрозділу поліції "КОРД" вночі 18 січня затримали на вулиці Катерининській в Одесі членів небезпечної озброєної банди. За організованим злочинним угрупованням нараховується не менше двох десятків резонансних злочинів.
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