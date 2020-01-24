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24 січня • оновлено в 18:45
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Забирали ноутбуки, телефони і документи: в Києві впіймали злодіїв, які "працювали" в спортзалах

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У Києві спіймали двох чоловіків, які крали коштовності й особисті речі з камер тимчасового зберігання в спортклубах.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомила пресслужба столичної поліції на сторінці в Facebook.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, затриманими виявилися 20-річний житель Кропивницького і 28-річний житель Київщини.

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У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах

У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах

facebook.com/UA.KyivPolice

Повідомлення про крадіжки надходили в поліцію протягом останніх двох місяців. Одному потерпілому зловмисники завдали матеріальної шкоди на суму майже 900 тисяч гривень.

"Встановлено причетність чоловіків до скоєння чотирьох крадіжок на території Дарницького району і трьох аналогічних правопорушень в інших районах столиці. Зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих іномарках, і за допомогою універсальних ключів відкривали ящики, де зберігалися їхні речі", – розповів Ткаченко.

Подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші цінні речі.

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У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах

У Києві затримали злодіїв, які грабували камери схову в спортклубах

facebook.com/UA.KyivPolice

У одного з відвідувачів вони разом із ноутбуком вкрали дипломатичний паспорт, а іншого залишили без зброї травматичної дії та дозволу на неї.

"Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час обшуків ми вилучили частину викрадених речей в їхньому автомобілі та в приміщенні орендованої квартири. Підозрюваних перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів", – додав начальник управління поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) КК. Фігурантам оголошено про підозру й обирають запобіжний захід.

Забирали ноутбуки, телефони і документи: в Києві впіймали злодіїв, які "працювали" в спортзалах

facebook.com/UA.KyivPolice

Вилучені речі

Вилучені речі

facebook.com/UA.KyivPolice

Вилучені речі

Вилучені речі

facebook.com/UA.KyivPolice

Вилучені речі

Вилучені речі

facebook.com/UA.KyivPolice

Авто підозрюваних

Авто підозрюваних

facebook.com/UA.KyivPolice

Як писав OBOZREVATEL, бійці спецпідрозділу поліції "КОРД" вночі 18 січня затримали на вулиці Катерининській в Одесі членів небезпечної озброєної банди. За організованим злочинним угрупованням нараховується не менше двох десятків резонансних злочинів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
затримання фотографии грабеж Національна поліція України
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