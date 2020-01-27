У Києві спіймали чоловіка, який обікрав MARUV: усі подробиці та фото

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького обікрав автомобіль співачки MARUV (Анни Корсун).

Підозрюваним виявився громадянин іншої держави 1979 року народження. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці провели огляд місця злочину, переглянули записи з камер спостереження та поспілкувалися із можливими свідками. У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, вони здійснили оперативно-розшукові заходи і слідчі дії.

У Києві спіймали чоловіка, який обікрав MARUV

Так, було встановлено особу підозрюваного. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили речові докази.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві спіймали чоловіка, який обікрав MARUV. Речові докази Національна поліція України

У Києві спіймали чоловіка, який обікрав MARUV. Речові докази Національна поліція України

У Києві спіймали чоловіка, який обікрав MARUV. Речові докази Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 січня пограбували авто співачки MARUV. Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомий забрав чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

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