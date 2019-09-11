У Києві спалахнув відомий ринок: відео та фото чорного стовпа диму

У Деснянському районі Києва у середу, 11 вересня, спалахнула потужна пожежа на ринку "Юність".

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На місце виїхали рятувальники (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Просто зараз щось палає на ринку "Юність". Сподіваємося, що все минеться без потерпілих. На місце вже виїхали рятувальники", – йдеться у дописі.

У Києві спалахнув відомий ринок "Київ Оперативний"

Як пізніше написав "Інформатор", загорілася одна з точок в торговому павільйоні.

Рятувальники завадили поширенню вогню на весь павільйон, а через півгодини пожежу загасили. Постраждала продавчиня, яка надихалася чадним газом. Поки невідомо, що саме стало причиною загоряння.

На місце виїхали рятувальники "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 10 вересня, у Києві спалахнули три пожежі. Зокрема, біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі: вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А в Шевченківському районі, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів.

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