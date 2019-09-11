Головна Новини
11 вересня • оновлено в 13:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві спалахнув відомий ринок: відео та фото чорного стовпа диму

4.8т Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва у середу, 11 вересня, спалахнула потужна пожежа на ринку "Юність".

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На місце виїхали рятувальники (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Просто зараз щось палає на ринку "Юність". Сподіваємося, що все минеться без потерпілих. На місце вже виїхали рятувальники", – йдеться у дописі.

У Києві спалахнув відомий ринок

У Києві спалахнув відомий ринок

"Київ Оперативний"

Як пізніше написав "Інформатор", загорілася одна з точок в торговому павільйоні.

Новини
"Горло дере": у Києві жителі кількох районів зчинили паніку через завісу диму

Рятувальники завадили поширенню вогню на весь павільйон, а через півгодини пожежу загасили. Постраждала продавчиня, яка надихалася чадним газом. Поки невідомо, що саме стало причиною загоряння.

На місце виїхали рятувальники

На місце виїхали рятувальники

"Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 10 вересня, у Києві спалахнули три пожежі. Зокрема, біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі: вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А в Шевченківському районі, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel