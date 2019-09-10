У Києві спалахнули МАФи: у мережу потрапило відео масштабної пожежі

У вівторок, 10 вересня, у Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в одному з кіосків на проспекті Перемоги, 100/1. Вогонь поширився на інші МАФи.

Як написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своєму сайті, о 05:49 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання.

Коли спеціалісти прибули на місце виклику, вони встановили, що біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа, яка розповсюдилася на сусідні три приміщення.

У Києві спалахнули МАФи Скріншот

О 06:06 пожежу локалізували, а о 06:10 – загасили. Загиблих і травмованих не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 10 вересня, в Києві біля станції метро "Олімпійська" трапилася пожежа. За однією із версій, спалахнула офісна будівля на вулиці Діловій. За іншою ж інформацією, епіцентр загоряння виник у кварталі за Планетарієм.

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