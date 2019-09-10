Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві спалахнули МАФи: у мережу потрапило відео масштабної пожежі

2.9т Читати матеріал російською

У вівторок, 10 вересня, у Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в одному з кіосків на проспекті Перемоги, 100/1. Вогонь поширився на інші МАФи.

Як написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своєму сайті, о 05:49 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання.

Коли спеціалісти прибули на місце виклику, вони встановили, що біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа, яка розповсюдилася на сусідні три приміщення.

У Києві спалахнули МАФи

У Києві спалахнули МАФи

Скріншот

О 06:06 пожежу локалізували, а о 06:10 – загасили. Загиблих і травмованих не виявили.

Новини
Дихати нічим: під Києвом місто затягнуло димом. Страшні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 10 вересня, в Києві біля станції метро "Олімпійська" трапилася пожежа. За однією із версій, спалахнула офісна будівля на вулиці Діловій. За іншою ж інформацією, епіцентр загоряння виник у кварталі за Планетарієм.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel