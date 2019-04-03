|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві спалахнула велика пожежа: перші подробиці

1.5тЧитати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва на відкритій території спалахнула велика пожежа. Клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.

Інцидент стався в середу вдень, 3 квітня, на вул. Фанерній, повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, горіло 200 квадратних метрів сміття. Через це такий чорний дим.

"На місці працюють рятувальники", – зазначила вона.

Дим видно за декілька кілометрів

Дим видно за декілька кілометрів

Дим видно за декілька кілометрів

Дим видно за декілька кілометрів

Обставин події на даний момент невідомі.

Пожежа сталася на вул. Фанерній

Пожежа сталася на вул. Фанерній

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 квітня спалахнула пожежа біля станції метро "Бориспільська" – горіла будівля в комплексі бізнес-центру, де проводилися будівельні роботи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежакримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки