У Києві спалахнула велика пожежа: перші подробиці

У Дніпровському районі Києва на відкритій території спалахнула велика пожежа. Клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.

Інцидент стався в середу вдень, 3 квітня, на вул. Фанерній, повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, горіло 200 квадратних метрів сміття. Через це такий чорний дим.

"На місці працюють рятувальники", – зазначила вона.

Дим видно за декілька кілометрів

Дим видно за декілька кілометрів

Обставин події на даний момент невідомі.

Пожежа сталася на вул. Фанерній Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 квітня спалахнула пожежа біля станції метро "Бориспільська" – горіла будівля в комплексі бізнес-центру, де проводилися будівельні роботи.

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