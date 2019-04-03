У Києві спалахнула велика пожежа: перші подробиці

У Дніпровському районі Києва на відкритій території спалахнула велика пожежа. Клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.
Інцидент стався в середу вдень, 3 квітня, на вул. Фанерній, повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.
За її словами, горіло 200 квадратних метрів сміття. Через це такий чорний дим.
"На місці працюють рятувальники", – зазначила вона.
Дим видно за декілька кілометрів
Дим видно за декілька кілометрів
Обставин події на даний момент невідомі.
Пожежа сталася на вул. Фанерній
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 квітня спалахнула пожежа біля станції метро "Бориспільська" – горіла будівля в комплексі бізнес-центру, де проводилися будівельні роботи.
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