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15 листопада • оновлено в 16:13
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/ Кримінал

У Києві спалахнула масштабна пожежа: перші подробиці

2.3т
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На Русанівських садах у Києві, на вул. Євгена Маланюка, 114 (колишня Сагайдака), 15 листопада загорілася будівля одного зі складів.

На місці працювали кілька екіпажів рятувальників. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі столичної ДСНС, пожежа виникла близько 13:00 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Про те, чи є постраждалі, рятувальники не уточнили. Причини загоряння також невідомі.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Інформатор

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За попередньою інформацією, площа пожежі склала близько 150 м кв.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Інформатор

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 листопада сталася серія пожеж. Близько 3:00 з інтервалом в декілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал пожежа
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