У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах: чорний стовп диму потрапив на фото

У п'ятницю, 30 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Миколи Хвильового, 1, спалахнуло складське приміщення.
Про це OBOZREVATEL розповіла начальник пресслужби ДСНС Києва Світлана Водолага (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, на ролику присутня нецензурна лексика).
"Загорівся склад будівельних матеріалів на площі 400 м кв. На місці працювали чотири одиниці техніки та 15-16 людей із особового складу", – зазначила вона.
Стовп диму від пожежі
Інформатор
Пресслужба уточнила, що об 11:26 пожежу локалізували. Ніхто не постраждав.
За неперевіреною версією, в мікрорайоні Рембаза горіли колишні військові склади.
У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах
Інформатор
Дим від пожежі
Інформатор
Пост в мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня жителі Голосіївського району Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару. Інші інтернет-користувачі відзначили, що він також відчувався біля Голосіївського проспекту і Центрального автовокзалу.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".