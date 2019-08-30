У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах: чорний стовп диму потрапив на фото

У п'ятницю, 30 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Миколи Хвильового, 1, спалахнуло складське приміщення.

Про це OBOZREVATEL розповіла начальник пресслужби ДСНС Києва Світлана Водолага (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, на ролику присутня нецензурна лексика).

"Загорівся склад будівельних матеріалів на площі 400 м кв. На місці працювали чотири одиниці техніки та 15-16 людей із особового складу", – зазначила вона.

Стовп диму від пожежі Інформатор

Пресслужба уточнила, що об 11:26 пожежу локалізували. Ніхто не постраждав.

За неперевіреною версією, в мікрорайоні Рембаза горіли колишні військові склади.

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Дим від пожежі Інформатор

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня жителі Голосіївського району Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару. Інші інтернет-користувачі відзначили, що він також відчувався біля Голосіївського проспекту і Центрального автовокзалу.

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