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У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах: чорний стовп диму потрапив на фото

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У п'ятницю, 30 серпня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Миколи Хвильового, 1, спалахнуло складське приміщення.

Про це OBOZREVATEL розповіла начальник пресслужби ДСНС Києва Світлана Водолага (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, на ролику присутня нецензурна лексика).

"Загорівся склад будівельних матеріалів на площі 400 м кв. На місці працювали чотири одиниці техніки та 15-16 людей із особового складу", – зазначила вона.

Стовп диму від пожежі

Стовп диму від пожежі

Інформатор

Пресслужба уточнила, що об 11:26 пожежу локалізували. Ніхто не постраждав.

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За неперевіреною версією, в мікрорайоні Рембаза горіли колишні військові склади.

У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах

У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах

Інформатор

Дим від пожежі

Дим від пожежі

Інформатор

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня жителі Голосіївського району Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару. Інші інтернет-користувачі відзначили, що він також відчувався біля Голосіївського проспекту і Центрального автовокзалу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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