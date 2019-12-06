У Києві спалахнула масштабна пожежа біля БЦ: перше відео

У Святошинському районі Києва, на проспекті Перемоги, 123, у п'ятницю, 6 грудня, спалахнула масштабна пожежа.

Попередньо, загорівся склад на парковці БЦ "Каштан". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

У Києві спалахнула масштабна пожежа біля БЦ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва у дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна людина.

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