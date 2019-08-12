У Києві сміттєвоз насмерть задавив чоловіка: перші подробиці

Ввечері неділі, 11 серпня, в Києві, на бульварі Верховної Ради, сміттєвоз MAN задавив насмерть чоловіка.

Як повідомила "УНН" пресслужба поліції Києва, водій транспортного засобу здавав назад і почув крик. Зупинивши машину, він побачив під колесами автомобіля чоловіка.

Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Особу чоловіка – не встановлено.

Сміттєвоз АвтоСпецТехника

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня у місті Сарни Рівненської області 15-річний підліток у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі батька збив велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

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