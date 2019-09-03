Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 11:46
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві семеро студентів отруїлися шаурмою: що відомо

566 Читати матеріал російською

У Києві госпіталізували сімох студентів, які купували шаурму в одному кіоску на вулиці Борщагівській.

Як повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook, інформація надійшла від лікарів.

Так, зазначалося про госпіталізацію студентів одного з вишів із гострою кишковою інфекцією до лікарняних закладів. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.

У Києві семеро студентів отруїлися шаурмою

У Києві семеро студентів отруїлися шаурмою

Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою, а на місце події направили слідчо-оперативну групу.

Новини
На Закарпатті в ресторані масово отруїлися люди: подробиці НП

Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 серпня, в Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою. Серед них – 9 дітей, зокрема малолітніх.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...