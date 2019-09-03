У Києві семеро студентів отруїлися шаурмою: що відомо

У Києві госпіталізували сімох студентів, які купували шаурму в одному кіоску на вулиці Борщагівській.

Як повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook, інформація надійшла від лікарів.

Так, зазначалося про госпіталізацію студентів одного з вишів із гострою кишковою інфекцією до лікарняних закладів. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму в кіоску на вулиці Борщагівській.

У Києві семеро студентів отруїлися шаурмою

Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою, а на місце події направили слідчо-оперативну групу.

Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 серпня, в Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою. Серед них – 9 дітей, зокрема малолітніх.

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