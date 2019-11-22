У Києві школярка потрапила під трамвай

У Києві трамвай збив 12-річну школярку. Дівчинка отримала важкі травми і була госпіталізована.
ДТП трапилась на вулиці Щекавицькій, поруч з кінотеатром "Жовтень", в Подільському районі 21 листопада. Як повідомили OBOZREVATEL свідки, постраждала отримала забої, струс головного мозку, з підозрою на перелом кісток черепа.
Свідки також відзначили, що дівчинка переходила дорогу в капюшоні і навушниках, тому, ймовірно, не помітила трамвай, що наближався.
Трамвай на Подолі (ілюстрація)
traffic.od.ua
ДТП трапилась поряд із кінотеатром "Жовтень" на Подолі
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля Деснянської районної держадміністрації легковий автомобіль збив пенсіонерку і дівчину. Постраждалі отримали переломи.
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