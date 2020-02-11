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11 лютого • оновлено в 22:36
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Двоє проти одного: в Києві на вулиці влаштували кривавий "бойовик". Кадри 18+

6.9т
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У вівторок, 11 лютого, в Києві прямо посеред вулиці троє молодиків влаштували жорстоку бійку.

Інцидент трапився близько 13:20 на вулиці Конєва, 20. Підтверджуєче відео з'явилося у Telegram-каналі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що двоє чоловіків напали на третього, який оборонявся гумовою палицею. Спочатку за кадром припустили, що це якийсь жарт, проте чоловіка повалили на землю і побили до крові.

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У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

Скріншот з відео

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

Скріншот з відео

Зловмисники залишили потерпілого на асфальті і зникли. Закривавленому чоловікові надали допомогу перехожі.

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

Скріншот з відео

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

У Києві серед вулиці влаштували криваву бійку

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві натовп жорстоко побив ветерана АТО, учасника шоу "Зважені та щасливі" Миколу Ворошнова.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
бійка
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Коментарі
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Hop Hip
Hop Hip
Это обыденность. Европа все ближе и ближе.
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2
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Ку Алексей
Ку Алексей
волонтёры бьют активистов или наоборот?
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3
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Ось такЭ у нас каратэ... ЭУpoпa, кyлe...
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0

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