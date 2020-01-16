У Києві серед білого дня знайшли труп у під'їзді: перші фото і деталі

У четвер, 16 січня, стало відомо, що у Києві на Лісовому проспекті у під'їзді житлового будинку нібито убили чоловіка.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що вранці 15 січня на лінію "102" надійшов виклик від мешканки будинку про те, що у підвалі перебуває її сусід без ознак життя. Загиблого виявив двірник, його покликала сусідка, що звернула увагу на відчинений підвал.
У Києві знайшли труп чоловіка
dtp.kiev.ua
Слідство встановлює, хто причетний до цієї смерті. Про родину загиблого нічого не відомо. У чоловіка залишилися кіт і собака.
На місці події працювали поліція та медики швидкої допомоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка.
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