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16 січня • оновлено в 17:22
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У Києві серед білого дня знайшли труп у під'їзді: перші фото і деталі

1.7т
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У четвер, 16 січня, стало відомо, що у Києві на Лісовому проспекті у під'їзді житлового будинку нібито убили чоловіка.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вранці 15 січня на лінію "102" надійшов виклик від мешканки будинку про те, що у підвалі перебуває її сусід без ознак життя. Загиблого виявив двірник, його покликала сусідка, що звернула увагу на відчинений підвал.

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У Києві знайшли труп чоловіка

У Києві знайшли труп чоловіка

dtp.kiev.ua

Слідство встановлює, хто причетний до цієї смерті. Про родину загиблого нічого не відомо. У чоловіка залишилися кіт і собака.

На місці події працювали поліція та медики швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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