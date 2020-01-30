Скандал із проросійськими бігбордами в Києві: з'явилася реакція сім'ї бізнесмена

Бізнесмен Олег Катющенко, чиє ім'я й фото з'явилися на незаконних провокаційних бігбордах із написом російською "Росія – наш головний стратегічний партнер" у Києві, і його сім'я не мають жодного стосунку до цієї реклами.

У цьому запевнив син Катющенка, Костянтин, у коментарі OBOZREVATEL. За словами хлопця, про те, що в місті почали з'являтися рекламні щити з його батьком, він дізнався лише в ніч на 30 січня від знайомих.

Так, син бізнесмена заявив, що розміщений напис – провокація, і ані він, ані його батько ніяк до цього не причетні.

"Ми навіть не знаємо, як на це реагувати. Але зрозумійте, мій батько ніколи жодних бігбордів собі не замовляв. І коли він це все побачив, був здивований не більше, аніж я", – підкреслив Катющенко-молодший, припустивши, що батько міг комусь "перейти дорогу".

У Києві розмістили провокаційні бігборди

"Можливо, це чиясь помста. Але жодних конфліктів у бізнесі в нас не було. Це вперше й несподівано", – сказав син бізнесмена.

У КМДА OBOZREVATEL пояснили, що провокаційна реклама була розміщена незаконно – "кустарним способом". Невідомі вночі приїхали зі своїми плакатами й заклеїли старі банери. Тепер місцева влада розшукує автора цієї реклами.

Також про ситуацію написала і дружина Катющенка-старшого, Інна, на своїй сторінці у Facebook.

"Спасибі поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди. Поліція займається розслідуванням цього інциденту. У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

Їхнє авторство приписали бізнесменові Олегу Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

У ніч на 30 січня у Києві прибрали незаконні провокаційні рекламні бігборди з текстом російською мовою.

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