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30 січня • оновлено в 11:45
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Скандал із проросійськими бігбордами в Києві: з'явилася реакція сім'ї бізнесмена

2.3т
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Бізнесмен Олег Катющенко, чиє ім'я й фото з'явилися на незаконних провокаційних бігбордах із написом російською "Росія – наш головний стратегічний партнер" у Києві, і його сім'я не мають жодного стосунку до цієї реклами.

У цьому запевнив син Катющенка, Костянтин, у коментарі OBOZREVATEL. За словами хлопця, про те, що в місті почали з'являтися рекламні щити з його батьком, він дізнався лише в ніч на 30 січня від знайомих.

Так, син бізнесмена заявив, що розміщений напис – провокація, і ані він, ані його батько ніяк до цього не причетні.

"Ми навіть не знаємо, як на це реагувати. Але зрозумійте, мій батько ніколи жодних бігбордів собі не замовляв. І коли він це все побачив, був здивований не більше, аніж я", – підкреслив Катющенко-молодший, припустивши, що батько міг комусь "перейти дорогу".

У Києві розмістили провокаційні бігборди

У Києві розмістили провокаційні бігборди

"Можливо, це чиясь помста. Але жодних конфліктів у бізнесі в нас не було. Це вперше й несподівано", – сказав син бізнесмена.

У КМДА OBOZREVATEL пояснили, що провокаційна реклама була розміщена незаконно – "кустарним способом". Невідомі вночі приїхали зі своїми плакатами й заклеїли старі банери. Тепер місцева влада розшукує автора цієї реклами.

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Також про ситуацію написала і дружина Катющенка-старшого, Інна, на своїй сторінці у Facebook.

"Спасибі поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди. Поліція займається розслідуванням цього інциденту. У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам напоминание: В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен 27.01.2020 В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%. ____ Источник: ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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фил филька
фил филька
а если написать не стратегический партнер а сухую правду: цифры по товарообороту украины с топ-5 странами, где россия на первом месте - это тоже будет провокация? или написать где все твэлы и большую часть угля украина покупает тоже провокация? так получается любая правда в этом контексте - провокация))
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фил филька
фил филька
упорыши не ссыте против ветра а то превратитесь в регора и строканя))
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