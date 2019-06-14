У Києві розкрили зухвалу схему крадіжки посеред вулиць: що відомо

У центрі Києва дует злодіїв під приводом прохання закурити обікрав пару перехожих. Затримати вдалося лише одного зловмисника.

За словами потерпілих, вони йшли по вул. Велика Васильківська, коли у них попросили сигарети двоє хлопців, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після цього чоловік зрозумів, що у нього немає гаманця. Побіг за молодиками, але зміг наздогнати тільки одного. Викликали поліцію. Затриманий спочатку все заперечував, а потім йому прийшло SMS з адресою, де лежить гаманець", – пояснили в соцмережі.

Затриманий Скріншот

У потерпілого зникла велика сума грошей. Затриманого відвезли у відділення поліції, також почалися пошуки його поплічника.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві шахраї почали впроваджувати нову схему обману за допомогою SMS-розсилки на мобільні телефони. У повідомленні говориться про "перемогу" в розіграші й пропозицію забрати понад 200 000 гривень.

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