У Києві п'яний водій збив кур'єра і прикинувся свідком. Відео

У Києві 8 вересня водій в стані алкогольного сп'яніння збив кур'єра служби доставки їжі Raketa, який їхав на мопеді.

Як повідомив "Київ Оперативний" у Telegram, аварія трапилася на перехресті вулиць Тихого і Гетьмана (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Потерпілого госпіталізовано з переломом стегна. Тест на драгері водія машини показав 2,15 проміле.

Попередньо, водій Chevrolet вискочив на заборонний сигнал світлофора і збив кур'єра, після чого проїхав метрів 500.

"Коли на місце прибули правоохоронці, він вийшов до них і тепер прикидається свідком, типу не він був за кермом", – сказано в повідомленні.

Джерело відео – "Київ Оперативний"

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 8 вересня на проспекті Лобановського сталася аварія за участю двох автомобілів. Після зіткнення один із них вилетів на тротуар і збив жінку.

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