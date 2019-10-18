"У 17 разів вище норми!" У Києві п’яний батько роз’їжджав вулицями з немовлям

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння з немовлям у автомобілі роз’їжджав вулицями міста.

Правоохоронці отримали виклик від жінки, яка побачила, як чоловік з дитиною сів за кермо авто Volkswagen та поїхав. Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інспектори виявили зазначений транспортний засіб на вулиці Миколи Ушакова, а під час спілкування з водієм помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.

У Києві п’яний батько роз’їжджав вулицями з немовлям Патрульна поліція Києва

Вони запропонували чоловіку пройти тест на "Драгері". Прилад показав – 3.36%, що майже в 17 разів перевищує допустиму норму.

В салоні авто було немовля, життя якого, як і інших учасників дорожнього руху, 33-річний батько наражав на небезпеку.

На чоловіка патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а також повідомили про ситуацію співробітникам ювенальної превенції. На місце події прибула дружина водія, яка забрала доньку.

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння з немовлям у автомобілі роз’їжджав вулицями міста Патрульна поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП. Він їхав на великій швидкості, "вилетів" на газон і перекинувся. У салоні перебували двоє хлопців і дівчина – всі з ознаками алкогольного сп'яніння.

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