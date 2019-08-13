У Києві п’яний автослюсар викрав і розбив чуже авто

У Києві автослюсар після ремонту автомобіля повинен був доставити його на спеціальну стоянку, натомість він викрав машину, поїхав у протилежну сторону та скоїв дорожньо-транспорту пригоду. Виявилося, що чоловік був напідпитку.

Як написала пресслужба поліції Києва, екіпаж патрульних звернувся до Подільського УП та повідомив, що виявив на дорозі пошкоджений автомобіль, за кермом якого перебувала людина із ознаками алкогольного сп’яніння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці оглянули автівку та спробували опитати чоловіка, який знаходився у салоні. Пояснити бодай щось він не зміг, тому для встановлення усіх обставин його доставили до управління поліції, де затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік викрав і розбив авто Поліція Києва

Затриманий – місцевий мешканець, 1971 року народження. Він виявився автослюсарем на станції технічного обслуговування, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Також на чоловіка було складено протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім сплати штрафів, затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Викрадене та розбите авто Поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група "клофелінників" напоїла у ресторані жінку, вкрала гроші та особисті речі, а також викрала автомобіль. Вони пригостили її алкогольним напоєм, але непомітно підсипали туди сильнодіючий препарат.

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