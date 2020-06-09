У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн. Фото

У Києві 9 червня затримали проректора з міжнародних зв'язків одного із університетів. Його запідозрили в одержанні 224 тисяч гривень хабара.

Як написала пресслужба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook, йдеться про працівника приватного вищого навчального закладу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Правоохоронці встановили, що за вступ іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, які дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди", – йдеться у дописі.

У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн Прокуратура міста Києва

Вже 9 червня проректора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочалися слідчі дії, також вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Прокуратура міста Києва на своєму сайті уточнила, що мова саме про проректора з міжнародних зв'язків, його затримання відбулось у приміщенні університету після отримання коштів.

У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн

У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн

У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн Прокуратура міста Києва

У Києві проректора університету спіймали на хабарі у 220 тисяч грн Прокуратура міста Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві генерального директора директорату наук Міністерства освіти і науки України запідозрили у тому, що він за 300 тисяч гривень пообіцяв посадовцю підприємства перемогу у конкурсі.

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