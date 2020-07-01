Затриманий на хабарі київський прокурор вибирав Mercedes за $90 тисяч. Відео

Затриманий за підозрою у хабарі в $100 тисяч київський прокурор Святослав Мазурик перед передачею грошей кілька разів відвідував автосалон Mercedes-Benz, а його дружина підписала попередній договір купівлі машини.

Документ на позашляховик Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC вартістю близько $90 тисяч доларів (майже 2,4 мільйона гривень) було підписано в день перед затриманням. Про це повідомило "Слідство.Інфо", в розпорядженні якого опинилия записи камер спостереження з київського автосалону (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Підозрюваний. Скрін відео "Слідство.Інфо"

На датованому 31-м травня ролику видно, як схожий на Мазурика чоловік (у синій кепці), а також схожа на дружину прокурора Наталю Мазурик жінка (в бежевій кепці) оглядали автомобілі.

Через кілька днів, як свідчать записи з камер, схожа на Мазурика особа в темному костюмі знову відвідала автосалон. Договір був підписаний від імені дружини 3 червня.

Автосалон Mercedes-Benz. Скрін відео "Слідство.Інфо"

Договір купівлі-продажу автомобіля. Джерело: Слідство.Інфо

Рахунок на придбання авто. Джерело: Слідство.Інфо

Сам Мазурик у коментарі журналістам заперечував, що брав хабар. "Я нічого, ніякі гроші не брав", – заявив він і відмовився далі щось коментувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокурора Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) впіймали на хабарі 4 червня. За даними слідства, підозрюваний вимагав гроші від представника банківської установи за закриття кримінального провадження. Також він обіцяв подальше "кураторство" діяльності банку.