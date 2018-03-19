У Києві прогримів вибух у житловому будинку

В Оболонському районі Києва 19 березня у під'їзді житлового будинку стався вибух.

Надзвичайна подія сталася на вул. Прирічна на 6-му поверсі. На виклик виїхали всі профільні служби та слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції столиці.

"Подія трапилася на шостому поверсі: під час конфлікту господаря однієї з квартир і невідомих чоловіків почалася бійка і пролунав вибух, імовірно - осколкової гранати. На місці виявлені сліди крові. Невідомі зникли", - повідомили в поліції.

У києві в будинку на 6-у поверсі вибухнула граната прес-служба поліції Києва

Вибух в під'їзді будинку на Оболоні в Києві стався через конфлікт місцевого жителя і колекторів. В результаті НП постраждали три людини, повідомляє Еспресо з посиланням на джерело.

За даними інсайдера, до власника квартири прийшли колектори, які нібито хотіли відібрати у нього житло.

У той же час телеканал "112 Україна" повідомляє, що в результаті інциденту в багатоповерхівці постраждали двоє людей. Їх вже доставили в лікарню.

Як повідомляв "Обозреватель", у центрі Києва стався потужний вибух - вистрілили з гранатомета в ресторан "Лео".