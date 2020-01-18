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18 січня • оновлено в 21:06
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У Києві "пов'язали" ексглаву ДАІ: п'яний полковник влаштував нічні гонки. Фото

5.8т
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У Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника і колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова.

Про це повідомили активісти на сторінці групи "PITBULL KIEV" в Facebook, опублікувавши фотографії з місця інциденту.

За їхніми словами, чоловік відпочивав зі своєю компанією в Голосіївському районі столиці, але о 2 годині [18 січня] попрощався і "в сильному алкогольному сп'янінні" сів за кермо Range Rover. Активісти викликали поліцію, а самі вирушили за ним.

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

PITBULL KIEV

"Сів за кермо і на великій швидкості починає переміщатися по місту. Манера їзди у автомобіля була очевидно неадекватна, швидкість місцями перевищувала за 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала не одну аварійну ситуацію", – сказано в повідомленні.

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У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

PITBULL KIEV

Біля закритого котеджного містечка Єршов вийшов з машини, але незабаром під'їхала поліція. Чоловік відмовився пред'являти документи, всіляко сперечався і стверджував, що за кермом була його дружина.

"Починається процес затримання. Пан Єршов чинить опір і десь близько 6-8 співробітників намагаються кілька хвилин затримати водія. Успішно. Чоловік на землі, наручники на руках", – повідомили активісти.

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

PITBULL KIEV

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

PITBULL KIEV

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

PITBULL KIEV

Як писав OBOZREVATEL, майже 115 тисяч протоколів було складено в 2019 році на українських водіїв за керування авто в стані алкогольного сп'яніння.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Pollak John
Pollak John
но гуманный суд его оправдает , а нерадивых гаишников накажет , как это было не так давно в какой-то области Украины .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Киев прям туристической Меккой стал. На каждом шагу достопримечательности: тут убили, тут взорвали, тут сожгли.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А мусор - чистА рюзге! Позорная кацaпская фамилия! Скот еще тот - как любая рюская тварь!
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