Головна Новини
24 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві посеред дороги спалахнув автомобіль: моторошне відео

1.5т Читати матеріал російською

У Солом’янському районі Києва у вівторок, 24 вересня, посеред дороги спалахнув автомобіль.

НП трапилася на Повітрофлотському проспекті, 19, написали на сторінці головного управління ДСНС України у м. Києві у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виклик до рятувальників надійшов о 07:26, а у 07:39 пожежу ліквідували.

У Києві посеред дороги спалахнув автомобіль

У Києві посеред дороги спалахнув автомобіль

Скріншот

Як відзначили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, авто спалахнуло "на ходу" перед поворотом на вулицю Юліуса Фучика.

Новини
У Києві посеред дороги спалахнуло авто: перші фото та відео

Багато водіїв зупинялися, щоб допомогти ліквідувати полум'я, але погасити пожежу вдалось тільки рятувальникам

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня у Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel