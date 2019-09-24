У Києві посеред дороги спалахнув автомобіль: моторошне відео

У Солом’янському районі Києва у вівторок, 24 вересня, посеред дороги спалахнув автомобіль.

НП трапилася на Повітрофлотському проспекті, 19, написали на сторінці головного управління ДСНС України у м. Києві у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виклик до рятувальників надійшов о 07:26, а у 07:39 пожежу ліквідували.

У Києві посеред дороги спалахнув автомобіль Скріншот

Як відзначили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, авто спалахнуло "на ходу" перед поворотом на вулицю Юліуса Фучика.

Багато водіїв зупинялися, щоб допомогти ліквідувати полум'я, але погасити пожежу вдалось тільки рятувальникам

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня у Дарницькому районі міста Києва, на проспекті Бажана, біля заїзду на Південний міст автомобіль BMW Х5 врізався у відбійник і загорівся.

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