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У Києві посеред дороги спалахнуло авто: перші фото та відео

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У Києві 15 липня посеред дороги загорівся вантажний автомобіль. Водій залишив охоплений вогнем транспорт на узбіччі.

Надзвичайна подія трапилася на Столичному шосе, у напрямку руху до вул. Заболотного, повідомив OBOZREVATEL очевидець із місця подій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На оприлюдненому відеозаписі видно, що над авто підіймається густий стовп чорного диму. Вогонь повністю охопив кабіну водія.

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Біля місця НП зібралися очевидці, які викликали екстрені служби. Інформація про стан здоров'я водія уточнюється.

Стовп диму над авто

Стовп диму над авто

Стовп диму над авто

Стовп диму над авто

У Києві посеред дороги спалахнуло авто: перші фото та відео

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на Полтавщині 13 липня трапилася аварія, в результаті якої загинув чоловік. Від удару одне авто спалахнуло посеред дороги.

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дым до неба.так обоз?
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