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20 листопада • оновлено в 14:49
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У Києві помер жорстоко побитий ветеран АТО

6.1т
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У Києві 20 листопада помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний "Хан"), якого жорстоко побили в ніч на 10 листопада у під’їзді житлового будинку.

Про це повідомила волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у Facebook. Похорон організують товариші по службі, волонтери та друзі чоловіка, втім, його дата наразі невідома.

"Хана" не стало. Без подробиць!" – написала вона.

Ветран АТО Ігор Панов

Ветран АТО Ігор Панов

Facebook Тетяни Руденької

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Facebook Ігоря Хана

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Facebook Ігоря Хана

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Загиблий ветран АТО Ігор Панов

Facebook Ігоря Хана

Портрет Хана, який написала Дарина Добрякова

Портрет Хана, який написала Дарина Добрякова

Facebook Ігоря Хана

За словами волонтерки, кошти, які зібрали на лікування "Хана", використають на його поховання.

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"Друже, в пам’яті лишиться твоя широка і добра усмішка... І як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації..." – додала Руденька.

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Facebook Ігоря Хана

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Facebook Ігоря Хана

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Загиблий ветран АТО Ігор Панов з дружиною Оксаною

Facebook Ігоря Хана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві в ніч на 10 листопада в під'їзді власного будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину Оксану.

  • Пару знайшли сусіди на сходах між поверхами без свідомості. У обох були проломлені голови.

  • Поліція затримала підозрюваних у побитті ветерана АТО і його дружини. Нападниками виявилися чоловіки 1989 і 1990 років народження. Один із них – син жінки.

  • Обох підозрюваних заарештували на два місяці.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Гранату уронил киборг сранцевый? Бывает...
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Путин напав!
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Наконец то. Гарна новина!!
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