У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства: момент потрапив на відео

У Києві чоловік виліз із вікна дев'ятого поверху будинку та хотів вистрибнути. Патрульні поліцейські кілька годин відмовляли його від цього вчинку, і зрештою чоловік спустився на землю за допомогою драбини.

Він був схвильованим, коли сидів на вікні, не давав змоги підійти до нього ближче та казав, що стрибне, якщо правоохоронці зроблять ще хоча б один крок у його бік. Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я більше так не можу. Більше у мене немає ані життя, ані будь-чого", "Якщо я злізу, то буду тягарем для своїх родичів", – казав чоловік.

У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства Скріншот

Так, патрульні зрозуміли, що непомітно до нього підійти та зняти буде дуже важко, особливо якщо чоловік чинитиме опір. Тому правоохоронці викликали на місце події медиків та рятувальників, які підняли до вікна драбину. Але чоловік відмовився нею скористатися, почав ще агресивніше поводитися та негативно реагував на всі спроби, коли до нього наближалися.

Аж після трьох годин спілкування патрульним Максиму Олійнику, Миколі Задорожному та Олегу Коношуку вдалося заспокоїти людину та вмовити спуститися драбиною на землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 29 вересня у Києві чоловік виліз на дах будинку №7/11 на Хрещатику і погрожував зістрибнути. Лише після п'яти годин переговорів його вдалося зняти. Виявилося, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям.

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