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7 лютого • оновлено в 09:07
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/ Кримінал

У Києві почались обшуки на території заводу "Арсенал" та Державного космічного агентства

3.3т
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На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" (обидва розташовані на вулиці Московській у Києві) 6 лютого почалися обшуки.

Про це повідомила пресслужба ДКА на своєму сайті. Вона уточнила, що працівники агентства співпрацюють зі слідством та надають всю необхідну документацію.

У Києві почалися обшуки на території заводу "Арсенал" та Державного космічного агентства

У Києві почалися обшуки на території заводу "Арсенал" та Державного космічного агентства

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Підставою для обшуків є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате у 2019 році.

OBOZREVATEL провів масштабне розслідування про самобуд у центрі Києва. Так, на території держпідприємства завод "Арсенал", поруч із урядовим кварталом, Верховною Радою, Кабміном і Генеральною прокуратурою у 2019 році на повну тривало незаконне будівництво. Дозвільні документи у замовника відсутні взагалі. А подальше розслідування показало, що до цього "самобуду" причетний колишній "регіонал", екснародний депутат від групи "Відродження" Володимир Зубик.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ищут украинский спутник Лыбидь.
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звучит как начало анекдота)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Захаров Дмитрий, слова "космическое агентство Украины" это уже готовый анекдот
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