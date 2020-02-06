У Києві почались обшуки на території заводу "Арсенал" та Державного космічного агентства

На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" (обидва розташовані на вулиці Московській у Києві) 6 лютого почалися обшуки.

Про це повідомила пресслужба ДКА на своєму сайті. Вона уточнила, що працівники агентства співпрацюють зі слідством та надають всю необхідну документацію.

У Києві почалися обшуки на території заводу "Арсенал" та Державного космічного агентства

Підставою для обшуків є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате у 2019 році.

OBOZREVATEL провів масштабне розслідування про самобуд у центрі Києва. Так, на території держпідприємства завод "Арсенал", поруч із урядовим кварталом, Верховною Радою, Кабміном і Генеральною прокуратурою у 2019 році на повну тривало незаконне будівництво. Дозвільні документи у замовника відсутні взагалі. А подальше розслідування показало, що до цього "самобуду" причетний колишній "регіонал", екснародний депутат від групи "Відродження" Володимир Зубик.

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