У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Руфер Григорій Кириленко, відомий як Mustang Wanted, заявив, що його пограбували і побили охоронці на одному з будівництв у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Мене пограбували охоронці на будівництві, трохи побили навіть. Приїхала поліція, і не знають, що робити. Не можуть навіть камери у охоронців забрати", – повідомив він, попросивши у фоловерів допомоги.

На цей заклик відгукнулися чимало користувачів. "Все окей. Хто був не правий – вибачився, з охороною розібралися, всі речі повернули", – розповів руфер у наступному пості.

Григорій Кириленко Facebook Григорій Мустанг

Відзначимо, раніше Мустанг забрався на 190-метрову телевежу у Львові, а також показав, як розмалював зірку на висотці в Москві в синьо-жовті кольори. У Києві він одягнув на голову "Батьківщині-матері" вінок. У 2015 році руфер пішов воювати в полк "Азов" на Донбас.

Facebook Григорій Мустанг

Facebook Григорій Мустанг

Facebook Григорій Мустанг

Facebook Григорій Мустанг

Facebook Григорій Мустанг

Facebook Григорій Мустанг

Як писав OBOZREVATEL, на вулиці Робочій у Дніпрі розбилася 15-річна дівчинка-руфер. Вона впала з балкона багатоповерхового будинку і від отриманих травм померла на місці.

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