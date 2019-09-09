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10 вересня • оновлено в 06:50
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У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

19т Читати матеріал російською

Руфер Григорій Кириленко, відомий як Mustang Wanted, заявив, що його пограбували і побили охоронці на одному з будівництв у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Мене пограбували охоронці на будівництві, трохи побили навіть. Приїхала поліція, і не знають, що робити. Не можуть навіть камери у охоронців забрати", – повідомив він, попросивши у фоловерів допомоги.

На цей заклик відгукнулися чимало користувачів. "Все окей. Хто був не правий – вибачився, з охороною розібралися, всі речі повернули", – розповів руфер у наступному пості.

Новини
"Він живий? Це фантастика!" Український руфер Мустанг вразив мережу

Григорій Кириленко

Григорій Кириленко

Facebook Григорій Мустанг

Відзначимо, раніше Мустанг забрався на 190-метрову телевежу у Львові, а також показав, як розмалював зірку на висотці в Москві в синьо-жовті кольори. У Києві він одягнув на голову "Батьківщині-матері" вінок. У 2015 році руфер пішов воювати в полк "Азов" на Донбас.

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

У Києві побили і пограбували відомого руфера Мустанга: він попросив про допомогу

Facebook Григорій Мустанг

Як писав OBOZREVATEL, на вулиці Робочій у Дніпрі розбилася 15-річна дівчинка-руфер. Вона впала з балкона багатоповерхового будинку і від отриманих травм померла на місці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Mustang Wanted
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Этот тот, который в Москве шпиль сталинской высотки фарбой украинской красил? Его папашка года два-три назад писал, что сынуля разбился в горах. Я лично читал. Кто же врёт?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
грабеж был! почему нету ареста охраны и почему они еще не на Зоне?? потому что страной правит опг зеленского и оборотни рюкзачного в погонах и мантиях! вот так
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, це йому не Нью Йорк...
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
voznyk ruslan, и не пукистан
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