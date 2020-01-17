Підліток стрибнув із даху і розбився: страшна НП у Києві потрапила на відео

Загиблим у результаті падіння з багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграда, 10-А на Оболоні в Києві виявився підліток.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. Також було опубліковано відео з місця трагічної НП (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На жаль, без шансів. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події", – сказано в повідомленні.

У Києві підліток загинув, стрибнувши з даху Скріншот з відео

На кадрах видно і сам момент падіння юнака і смертельний результат. На місце трагедії прибули поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові з вікна четвертого поверху багатоповерхівки випала 21-річна дівчина – жителька Перемишлянського району. При огляді виявилося, що у неї порізані вени на руці.

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