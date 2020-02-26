У Києві, під Офісом президента України, в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал.

Про це повідомив очевидець Юрій Орденко на своїй сторінці у Facebook. У мережі з'явилися моторошні фото та відео з місця події (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як написало видання "Інформатор", біля ОПУ тривав мітинг медиків, а також прийшли учасники ще однієї акції. Невідомо, що саме другі вимагали, але на плакатах у них було написано "Віддати стадіон громаді!".

Раптово з натовпу вибіг чоловік, який горів. Людям вдалося швидко загасити полум'я. Медики надали йому першу допомогу.

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

За інформацією 112.ua, яку видання розмістило на своєму Telegram-каналі, чоловіка звуть Олександр Леонідович, він – з Сумської області.

"Підпалив себе через проблеми із землею. Сільрада нібито не дає розпаювати землю. Чоловік каже, що багато разів приїжджав, а проблема ніяк не вирішується. Тому облив себе бензином і підпалив", – повідомили журналісти.

Очевидці розповіли журналістам OBOZREVATEL, що чоловік прийшов до Офісу президента вже готовим до самопідпалу. Також, за їхніми словами, він не причетний до акцій щодо стадіону та мітингу медиків.

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Facebook/Юрій Орденко

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Facebook/Юрій Орденко

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

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