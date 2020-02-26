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26 лютого • оновлено в 13:48
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/ Кримінал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал: перші подробиці та відео

29.3т
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У Києві, під Офісом президента України, в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал.

Про це повідомив очевидець Юрій Орденко на своїй сторінці у Facebook. У мережі з'явилися моторошні фото та відео з місця події (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як написало видання "Інформатор", біля ОПУ тривав мітинг медиків, а також прийшли учасники ще однієї акції. Невідомо, що саме другі вимагали, але на плакатах у них було написано "Віддати стадіон громаді!".

Раптово з натовпу вибіг чоловік, який горів. Людям вдалося швидко загасити полум'я. Медики надали йому першу допомогу.

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

За інформацією 112.ua, яку видання розмістило на своєму Telegram-каналі, чоловіка звуть Олександр Леонідович, він – з Сумської області.

"Підпалив себе через проблеми із землею. Сільрада нібито не дає розпаювати землю. Чоловік каже, що багато разів приїжджав, а проблема ніяк не вирішується. Тому облив себе бензином і підпалив", – повідомили журналісти.

Очевидці розповіли журналістам OBOZREVATEL, що чоловік прийшов до Офісу президента вже готовим до самопідпалу. Також, за їхніми словами, він не причетний до акцій щодо стадіону та мітингу медиків.

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Facebook/Юрій Орденко

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Facebook/Юрій Орденко

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Скріншот

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

Новина оновлюється.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Д*бил
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0
1
Paruhol Semen
Paruhol Semen
от безысходности и нищеты...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Во кстати эта комедия: https://www.youtube.com/watch?v=T0jm8Tik7lg
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