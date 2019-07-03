У Києві під час акції на Майдані побили журналіста: що відомо

У Києві 2 липня під час акції на Майдані Незалежності побили журналіста. Він намагався зняти учасників мітингу проти реєстрації кандидатом в депутати Андрія Клюєва (колишнього глави адміністрації експрезидента Віктора Януковича) і скандального блогера Анатолія Шарія.

Між прихильниками Шарія та його противниками почалася бійка, яку і намагався зняти журналіст, пише "Страна". В цей час невідомий чоловік вдарив працівника "Страни" в обличчя і повалив на землю, після чого завдав кілька ударів ногами.

За фактом нападу на співробітника преси під час виконання службових обов'язків поліція зареєструвала кримінальне провадження. Особа потерпілого не встановлена.

Документ поліції "Страна"

Ступінь завданих журналісту пошкоджень не уточнюється.

Акція на Майдані 2 липня hromadske.ua

Як писав OBOZREVATEL, українці збунтувалися через рішення ЦВК зареєструвати кандидатами в народні депутати проросійського блогера Шарія та Клюєва. У мережі з'явилися заклики зібрати новий Майдан.

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