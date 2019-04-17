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/Кримінал

У Києві першокласника жорстоко побили в школі: що відомо

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві 6-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як його побив однокласник.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, випадок стався 16 квітня в одній зі столичних шкіл.

У результаті дитина отримала травму живота і була доставлена до дитячої клінічної лікарні №1. Обставини події встановлюються.

Дитина була доставлена до лікарні

Дитина була доставлена до лікарні

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Нагадаємо, що 11 квітня до столичного медичного закладу був доставлений 8-річний школяр, якого побив однокласник.

Також 4 квітня з травмою живота у лікарню потрапила 9-річна дівчинка. Школярку побили під час уроків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14-річний школяр отримав важкі опіки, катаючись на даху поїзда. Лікарів викликали приятелі хлопця, які до прибуття медиків і поліції зникли з місця події.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналпобили школяра
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Очень много информации. Очевидно голодные школьники дрались за еду, в этой нищей колонии...
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