У Києві перехожі спіймали спритну злодійку: перші фото

У Києві, на проспекті Гагаріна, перехожі спіймали жінку, яка нібито зірвала у жінки пенсійного віку золотий ланцюжок і намагалася втекти.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилися відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події одразу викликали правоохоронців.

Злодійка у авто правоохоронців Київ Оперативний

"Небайдужі громадяни затримали даму на вулиці Гагаріна. Ця любителька легкої наживи вирвала у бабусі золотий ланцюжок та намагалася втекти посеред білого дня. На місце одразу викликали поліцію, тривають слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

Злодійка у авто Київ Оперативний

Постраждала жінка Київ Оперативний

Золотий ланцюжок Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, у ТРЦ Smart Plaza, що на Оболоні у Києві, чоловік із жінкою нібито зухвало викрали мобільний телефон у співробітника магазину.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!