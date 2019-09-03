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3 вересня • оновлено в 16:19
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/ Кримінал

У Києві перехожі спіймали спритну злодійку: перші фото

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У Києві, на проспекті Гагаріна, перехожі спіймали жінку, яка нібито зірвала у жінки пенсійного віку золотий ланцюжок і намагалася втекти.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилися відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події одразу викликали правоохоронців.

Злодійка у авто правоохоронців

Злодійка у авто правоохоронців

Київ Оперативний

"Небайдужі громадяни затримали даму на вулиці Гагаріна. Ця любителька легкої наживи вирвала у бабусі золотий ланцюжок та намагалася втекти посеред білого дня. На місце одразу викликали поліцію, тривають слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

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Злодійка у авто

Злодійка у авто

Київ Оперативний

Постраждала жінка

Постраждала жінка

Київ Оперативний

Золотий ланцюжок

Золотий ланцюжок

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, у ТРЦ Smart Plaza, що на Оболоні у Києві, чоловік із жінкою нібито зухвало викрали мобільний телефон у співробітника магазину.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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