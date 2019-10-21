Намагався зґвалтувати: спливли подробиці про напади педофіла в школах Києва

Чоловік, якого затримали за підозрою в нападах з метою здійснення розпусних дій на дітей у школах Києва, в усьому зізнався і дав свідчення слідству.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний намагався вчинити розпусні щодо першокласника в туалеті школи №123, але той втік.

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Далі, за даними слідства, чоловік перейшов дорогу і зайшов до іншого навчального закладу, де у нього повторно виник умисел на протиправні дії з дитиною. У новій школі зловмисник діяв за тим же сценарієм – відразу пішов у туалет.

Відзначається, що побачивши дитину, підозрюваний спробував її зґвалтувати, проте школяреві вдалося вирватися.

"Було зібрано ряд доказів, опрацьовано місце події, камери відеоспостереження, встановлено коло свідків. Підозрюваного затримали і доставили у відділення поліції", – розповіли правоохоронці.

Розкрито була також особу зловмисника.

"Це 28-річний хлопець, не одружений. Живе з матір'ю в Подільському районі. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Зі слідством співпрацює, в усьому зізнався і дає свідчення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК та ч. 4 ст. 152 ", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривогу через напад забила мама постраждалої дитини. В школі інцидент намагалися "зам'яти".

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