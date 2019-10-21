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21 жовтня • оновлено в 18:45
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/ Кримінал

Намагався зґвалтувати: спливли подробиці про напади педофіла в школах Києва

1.1т Читати матеріал російською

Чоловік, якого затримали за підозрою в нападах з метою здійснення розпусних дій на дітей у школах Києва, в усьому зізнався і дав свідчення слідству.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний намагався вчинити розпусні щодо першокласника в туалеті школи №123, але той втік.

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Спливли подробиці про напади педофіла в школах Києва

Спливли подробиці про напади педофіла в школах Києва

Далі, за даними слідства, чоловік перейшов дорогу і зайшов до іншого навчального закладу, де у нього повторно виник умисел на протиправні дії з дитиною. У новій школі зловмисник діяв за тим же сценарієм – відразу пішов у туалет.

Відзначається, що побачивши дитину, підозрюваний спробував її зґвалтувати, проте школяреві вдалося вирватися.

"Було зібрано ряд доказів, опрацьовано місце події, камери відеоспостереження, встановлено коло свідків. Підозрюваного затримали і доставили у відділення поліції", – розповіли правоохоронці.

Розкрито була також особу зловмисника.

"Це 28-річний хлопець, не одружений. Живе з матір'ю в Подільському районі. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Зі слідством співпрацює, в усьому зізнався і дає свідчення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК та ч. 4 ст. 152 ", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривогу через напад забила мама постраждалої дитини. В школі інцидент намагалися "зам'яти".

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Місце
Україна Київ
Тег
педофiли
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Басикокоцкий Сергей
Басикокоцкий Сергей
"....во всем сознался, даёт показания, сотрудничает со следствием...". Хороший парень, сирота, не привлекался. Давайте отпустим под честное впрочем иное слово больше так не делать? А может все-таки провести референдум по двум вопросам? 1." Вы за химическую кастрацию педофилов, после которой через время он опять выйдет на охоту?".2."Вы за хирургическую кастрацию подобных людей, после чего подобные хорошие ребята станут неопасны?"
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Басикокоцкий Сергей, Тогда вся Украина беспиписочная будет. Гарны дивчины и так в Европу и Россию бегут
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